Gran 20 désanm au Musée de Villèle pour les 170 ans de l’abolition de l’esclavage

Programme du Gran 20 desanm au Musée de Villèle



Mise en scène et en lumière du domaine de Villèle et des acteurs de l’histoire de l’esclavage



Personnages : 5o sculptures éphémères et leurs ombres repeuplent le domaine et font revivre l’habitation – 8 sculptures interactives parlantes ;



Lumières : reliant les bâtiments, les champs, le camp d’esclaves, les espaces de déambulation, une valorisation de l’architecture



Images : mapping sur la chapelle pointue, la maison des maîtres et la cheminée de l’usine



Déroulement :

17h - 17h30 : Accueil en musique - discours



Chapelle pointue :



installation, sur un solo de roulèr, de la sculpture de Sandrine Plante : « Trois frères » auteurs de la révolte de Saint-Leu en 1811



Kan des esclaves autour d’un feu



- Intervention de comédiens et de musiciens (Réunion et Mozambique) solo de Firmin Viry



- Mapping de la galerie de portraits réalisés par les collégiens sur la façade du musée



- Cheminement le long des plantations de canne, de café, de coton et de maïs,



Longère : « far-far numérique »



Les 2 sites internet / l’application Kikoné / la table numérique



Hôpital des esclaves



Cérémonie au Mémorial au son d’un bobre, dépôt de fleurs

Dévoilement de la plaque de lancement du chantier du musée de Villèle

dévoilement de la sculpture « Bann’ Marronèr » de Nathalie Maillot et Nelson Boyer



Jardin, partie haute, devant la maison des maîtres



Éclairage de la sculpture « Ombline Desbassayns » installée dans la loggia à l’étage de la maison



Jardin central



- création couleur - lumière – poème « LIB »



