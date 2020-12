Gran 20 desanm au Musée de Villèle : acte 1, Colloque numérique Esclavage, Nouvelles approches

Dans le cadre de la Semaine de l’Histoire de l’Indianocéanie, l’Association Historique Internationale de l’Océan Indien (AHIOI), en partenariat avec Le Département de La Réunion, a présenté le 28 novembre 2020 au Musée de Villèle, histoire de l’habitation et de l’esclavage un colloque international intitulé « Esclavage, nouvelles approches ».Comme à l’accoutumée, la dernière journée de la semaine de l’Histoire de l’Indianocéanie était consacrée au thème de l’esclavage, dont l'abolition à La Réunion a eu lieu le 20 décembre 1848.Le colloque, qui a réuni des intervenants localisés à l’île Maurice, Madagascar, Mozambique, Paris, l’Allemagne et La Réunion, a été l’occasion de faire un état actuel de la recherche sur deux grandes thématiques « l’esclavage dans les pays de traite » et « Abolition, réparation, patrimoine ».En raison de la crise sanitaire actuelle, il s’est déroulé sous la forme d’une visio-conférence et a été retransmis en direct sur le portail Esclavage du Musée de Villèle et sur les réseaux numériques.