Gran 20 désanm 2022 au Musée de Villèle - retour en images

Ce 5ème Gran 20 Désanm a débuté par les rituels pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage en présence de Cyrille Melchior, Président du Département, de Jean-Marc Ayrault, Président de la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage et des délégations Sud-Africaine et du Mozambique et des conseillers départementaux.A la Chapelle Pointue a eu lieu l’enlèvement des colliers d’esclavages et la remise de 3 colliers de fleurs à la Chapelle Pointue :- Un collier de racines de vétiver rappelle les chaumes des paillotes des camps, mélangé à du bétel.- Un deuxième est composé d'un mélange de tisanes curatives.- Et un troisième, une base de fleurs blanches (le souvenir) constellée par des feuillages inattendus issus de la cuisine.Suivi de :- La libération du Kan- Exposition et danse : « Rant dann ron, maloya la pa nou la fé »- L'inauguration de d’exposition « EDMOND » conçue par les Archives départementales et le Musée de Villèle, présentation de l’exposition Edmond Albius sur le Portail Esclavage Réunion en 4 langues (français, anglais, portugais, créole réunionnais), www.portail-esclavage-reunion.fr - du Fleurissement du Mémorial aux esclaves : Temps protocolaire et solennel faisant l’objet d’une appropriation populaire depuis 2018.Les images à retrouver ici