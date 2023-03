A la Une . Gramoune volé et mutilé avec une fourchette : Entre 13 et 15 ans de réclusion pour les agresseurs

A l'ouverture du deuxième jour du procès des co-auteurs jugés pour avoir volé un gramoune handicapé et lui avoir fait subir gratuitement de cruelles violences en janvier 2021, le parquet général a demandé à la cour de requalifier les faits en y ajoutant la torture et la barbarie. L'audience aurait alors été levée et c'est une cour d'assises qui se serait prononcée. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 17:38





La représentante de la société demande alors à la cour de requalifier les faits en vol avec violences, torture et actes de barbarie ayant entrainé une mutilation permanente et de mettre fin à l'audience afin que les deux accusés soient jugés ultérieurement devant une cour d'assises. Mais après en avoir délibéré, les cinq magistrats professionnels de la cour criminelle ont rejeté cette demande. Le procès a repris avec de nouvelles questions à l'adresse de Krishna Robert et Tafarel Assan Ahamadi et l'examen de leur personnalité et des précédents démêlés qu'ils ont eus avec la justice.

"Pour vous, c'est de la torture ce que vous avez fait subir à la victime ?" interroge l'avocate générale s'adressant à Tafarel Assan Ahamadi, celui qui a planté gratuitement une fourchette dans l'oeil de Harry C.* qui avait été préalablement été jeté au sol et roué de coups de pieds notamment au visage lui cassant la mâchoire. "Oui" répond le vingtenaire aussi laconique dans ses prises de parole que lors du premier jour du procès criminel, ce lundi.La représentante de la société demande alors à la cour de requalifier les faits en vol avec violences, torture et actes de barbarie ayant entrainé une mutilation permanente et de mettre fin à l'audience afin que les deux accusés soient jugés ultérieurement devant une cour d'assises. Mais après en avoir délibéré, les cinq magistrats professionnels de la cour criminelle ont rejeté cette demande. Le procès a repris avec de nouvelles questions à l'adresse de Krishna Robert et Tafarel Assan Ahamadi et l'examen de leur personnalité et des précédents démêlés qu'ils ont eus avec la justice.



Ce lundi, les deux jeunes hommes ont timidement reconnu les faits sans pour autant être en mesure d'expliquer pourquoi ils s'en sont pris à un homme vulnérable en chaise roulante, en déployant à son encontre une violence inouïe. Une victime encore très choquée par l'enfer que ces deux-là lui ont fait vivre dans le seul but de lui voler de l'argent qu'ils n'avaient pas trouvé et de se nourrir parce qu'ils avaient faim. Pour l'expert psychiatre, aucune pathologie ne peut expliquer ce passage à l'acte criminel . Seule une intelligence moyenne et une appétence éthylique et toxicomaniaque ont été relevées chez les mis en cause.

Réquisitions et verdict



L'avocate générale a requis 15 ans pour les deux hommes car elle estime qu’il y a co-action. Elle demande aussi une période de sûreté et une interdiction de séjour à Saint-André pendant 5 ans. "Qu'il y a-t-il de plus grave que les faits qu’ils ont commis sur une personne vulnérable ?" s'est-elle interrogée.





Krishna Robert est reconnu coupable et condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction de séjour à Saint-André durant 5 ans.





Tafarel Assan Ahamadi est lui aussi reconnu coupable et condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction de séjour à Saint-André durant 5 ans.





L'avocate générale a requis 15 ans pour les deux hommes car elle estime qu’il y a co-action. Elle demande aussi une période de sûreté et une interdiction de séjour à Saint-André pendant 5 ans. "Qu'il y a-t-il de plus grave que les faits qu’ils ont commis sur une personne vulnérable ?" s'est-elle interrogée.Krishna Robert est reconnu coupable et condamné à 13 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction de séjour à Saint-André durant 5 ans.Tafarel Assan Ahamadi est lui aussi reconnu coupable et condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction de séjour à Saint-André durant 5 ans.