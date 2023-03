A la Une . Gramoune volé et mutilé : Les deux accusés aussi muets que cruels

Ce lundi et jusqu'à mardi, Krishna Robert et Assan Ahamadi sont jugés devant la cour criminelle pour le vol avec violences ayant entrainé une mutilation permanente sur un Saint-andréen handicapé. Ils s'étaient introduits à son domicile pour lui dérober de l'argent et lui avaient fait subir les pires sévices avant de s'attabler face à leur victime suppliciée. Ils encourent 15 ans de réclusion pour leur crime. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 20:23





Si Harry C*., encore extrêmement traumatisé par l'horreur qu'il a vécue, espérait des explications claires et franches, il faut se rendre à l'évidence. Les deux accusés d'un vol avec violences entrainant la perte de son oeil droit n'ont pas brillé dans leur récit. Pressés de se justifier lors de cette première journée de leur procès criminel, Assan Ahamadi, dit Foufana, et son dalon Krishna Robert n'ont pas été très loquaces même s'ils ont, à demi-mot, reconnu ce qu'ils ont fait subir à leur victime. C'est sans état d'âme et "parce qu'ils avaient faim" que les deux jeunes adultes sont entrés dans l'appartement du gramoune handicapé de Saint-André, le 18 janvier 2021. Dans son fauteuil roulant, Harry C. se trouvait devant son fourneau lorsqu'il a vu débouler les deux individus âgés de 20 ans qui fouillaient son logement à la recherche d'argent. Ne trouvant nulle part ce qu'ils étaient venus chercher, ils s'étaient défoulés sur le malheureux sans défense.

Ils l'avaient précipité hors de sa chaise roulante et jeté au sol avant de lui porter plusieurs coups de pied à la tête lui cassant la mâchoire. Comble de l'horreur, Foufana lui avait porté des coups de fourchette sur tout le corps, puis, un dernier dans l'oeil. Toujours pas satisfaits, les deux complices avaient ensuite frappé l'homme vulnérable avec le bouchon de la bouteille de gaz et lui avait fracassé un vase sur le crâne. Dans l'appartement, tout avait été gratuitement cassé y compris la télévision. "Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, annone Krishna Robert, j'étais trop saoul et j'avais trop fumé". Quant à son complice, il était prêt à donner un autre coup avec la même fourchette pour crever le deuxième oeil du gramoune.



Selon l'expert psychiatre, les deux accusés ne souffrent d'aucune pathologie. Seules leurs appétences éthyliques et toxicomaniaques et leurs capacités intellectuelles limitées pourraient expliquer leur cruauté. La violence infligée à Harry C. gisant au sol grièvement blessé ne les avait pas empêchés de convier compagne et ami à s'attabler pour manger face à lui.



La deuxième journée de l'audience ce mardi sera consacrée aux plaidoiries et aux réquisitions de l'avocate générale. Les co-auteurs déjà connu de la justice encourent 15 ans de réclusion criminelle. Le verdict devrait tomber dans la journée.