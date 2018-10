Gramoune percutée à la Rivière: Le chauffard était ivre

Les jours de la victime de 77 ans ne sont plus en danger. Hier matin, une gramoune a été percutée par une voiture dans la rue Verval à la Rivière St-Louis . Le chauffard a été interpellé quelques heures plus tard, ivre.L’accident s’est déroulé dimanche vers 9h30. Alors qu’elle rentrait chez elle, la septuagénaire a été fauchée par une Polo blanche. Le conducteur a pris la fuite en empruntant une impasse et manqué de provoquer un nouvel accident. L’homme prend alors une nouvelle fois la fuite mais cette fois-ci à pied, laissant son passager, bloqué à l’intérieur de la voiture, relate la presse écrite du jour. Lui aussi est ivre et violent. Lors de son interpellation, il blesse légèrement un gendarme.Le chauffard a lui été interpellé quelque heures plus tard à son domicile. L’homme de 29 ans présentait un taux de 1,80 g d’alcool dans le sang. Placé en garde à vue pour blessures involontaires, délit de fuite et conduite en état d’ivresse, il a déjà été condamné pour ce dernier type de faits l’année dernière.L’homme a laissé sur place, hier, sa victime grièvement blessée à la tête et souffrant d’une fracture ouverte à la jambe. Elle a été opérée. Il s’agit du deuxième délit de fuite survenu en quelques jours dans le quartier.