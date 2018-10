Gramoune percutée: Le chauffard mis en examen et placé en détention provisoire

Cédric D. a, hier, été mis en examen pour blessures involontaires aggravées. L’homme de 29 ans a, dimanche matin, percuté la gramoune de 77 ans à La Rivière St-Louis. Devant le juge des libertés et de la détention, le conducteur de la Polo blanche a exprimé des regrets et déclaré qu’il ne boirait plus, indique la presse écrite. Son avocate a expliqué qu’il avait pris la fuite de peur qu’on s’en prenne à lui en voyant les riverains de la rue Verval arriver sur le lieu de l’accident.Pour éviter la réitération des faits, il a également été placé en détention provisoire.90 jours d’ITT ont été prescrits à la victime. La septuagénaire, hors de danger, était toujours hospitalisée mardi.