Gramoune isolés: Déjà 80 colocs gratuites pour tenir compagnie à une personne âgée

L’association SOS Gramounes Isolés en est à sa deuxième année de son dernier projet : la cohabitation solidaire, soit la mise en relation de "dames de compagnies" et de femmes âgées sur l’île. Si ces "dames" ont pour but d’alléger la solitude, elles sont aussi efficace dans la sécurité de la gramoune à domicile.



"C’est un logement gratuit pour une personne divorcée, au chômage, en situation précaire et une compagnie pour le gramoune isolé. La condition, deux heures de conversation par soirée et une présence la nuit en semaine", explique Patrice Louaisel, président de l’association. Pour le moment, il y a eu 80 mises en relation. "Et en cette période de rentrée, les demandes sont nombreuses".



Pourquoi des dames ? Car la plupart des personnes âgées en situation d’isolement sont des femmes. "L’espérance de vie d’un homme est de 78 ans alors que celle d’une femme est de 86 ans, rappelle-t-il. Les hommes sont aussi plus choyés que les femmes car les familles les considèrent comme plus vulnérables".



Un "filtrage" est effectué pour trouver la "coloc" idéale. Patrice Louaisel, psychologue, pose quelques questions puis c’est au tour d’un référent de la personne âgée. Ensuite une rencontre à domicile est organisée, avant une semaine d’essai. Puis le contrat de cohabitation est pour une durée de deux mois, minimum.



Pour le moment, l’association propose quatre places dans le Sud, une place à Saint-Denis et deux à Saint-Benoît. D’autres pourraient s’ouvrir prochainement à Domenjod et au Guillaume.



Contactez SOS Gramounes Isolés au 0262 58 25 81