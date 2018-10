Gramoune fauchée à La Rivière : Le chauffard déféré ce mardi

Le chauffard mis en cause dans l’accident survenu dimanche matin à la Rivière devrait être déféré et mis en examen pour blessures involontaires, conduite en état d’ivresse et délit de fuite, ce mardi. Ivre au volant de sa Polo blanche, il a percuté une gramoune de 77 ans dans la rue Verval avant de prendre la fuite. Le passager également ivre devra lui répondre d’outrages et rébellion et sera prochainement convoqué devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, indique la presse écrite. L’homme s’en était pris aux gendarmes lors de son interpellation.Hospitalisée, la septuagénaire est hors de danger. Elle devra subir une opération au visage.