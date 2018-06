La grande Une "Gramoune en Lèr" : Aurélien Centon s’attaque à la problématique des faibles retraites

Aurélien Centon et son association Ptit Coeur s’attaquent à la problématique des faibles retraites. Dans le cadre de l’opération " Gramoune en Lèr", le jeune homme souhaite ainsi organiser une journée de solidarité en faveur des personnes âgées.



L’ensemble des fonds récoltés seront reversés à ces gramounes "dans le besoin ou encore qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté".



Dans son combat, Aurélien Centon espère recevoir le soutien des élus de La Réunion. Un courrier a été envoyé à chacun en ce sens.



De jeunes St-Louisiens sont associés au projet.L ‘association veut ainsi valoriser la jeunesse, "capable de belles et grandes choses".

"À l’attention des élu-e-s de La Réunion.



Mesdames et Messieurs, les élu-e-s.



Dans le cadre du projet de solidarité aux personnes âgées intitulé « Gramoune en Lèr » porté par l’association : “P’tit Coeur” et des jeunes Saint-Louisien motivé-e-s, nous avons le projet de faire une journée de solidarité dans le but de récolter des fonds pour nos gramoune. Ces fonds seront par la suite entièrement reversés aux personnes qui sont dans le besoin ou encore qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté.



Ce projet a pour objectif de valoriser les conditions de vie de notre Gramouns, devant le triste constat, que ces derniers ont commencé à travailler très tôt dans leur vie pour qu’aujourd’hui en 2018, recevoir de très modestes retraites.



Par ailleurs, nous avons pour but de valoriser la jeunesse en l’impliquant davantage et montrant que cette dernière est capable de belles et grandes choses.



À travers cette manifestation pour nos aînés, nous tenons à montrer l’une des plus belles facettes de notre île qui est ni plus, ni moins que la “Solidarité”, montrer que les Réunionnais sont solidaires et qu’ils veulent avancer main dans la main.



Comme le disait Nelson Mandela : “Cela semble toujours impossible, jusqu’à qu’on le fasse.” Nous tenons à dire que c’est un projet assez ambitieux, mais nous gardons espoir que cette grande cause en faveur de nos aînés soit un jour résolu.



En l’occurrence dans le cas présent, nous tenons à vous solliciter Mesdames et Messieurs les élu-e-s, dans le cadre de ce projet pour nos Gramouns, qui sont des piliers culturels et historiques de notre île.



Nous comptons vivement sur votre soutien, votre engagement et votre investissement auprès des réunionnais-e-s.



En vous remerciant de l’intérêt tout particulier que vous porterez à cette demande et dans l’espoir d’une réponse positive,



Cordialement"



Aurélien Centon.

Ludovic Babas.

