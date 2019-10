La grande Une Gramoune découpée et immolée : Julien Alezan jugé

C’est parfois comme si le moment de folie perdure… Un acte violent, impulsif, impardonnable mais souvent rapide. Il s’agit d’une question de secondes ou de minutes. Et puis c’est la panique. Laisser la scène telle quelle et fuir ou tenter de faire disparaître les preuves ? Julien Alezan a choisi la deuxième option.



L’accusé, 31 ans, avouera s’être introduit chez Suzanne Alin, 81 ans, le 24 janvier 2017 dans le but de lui prendre son argent, de la nourriture et son véhicule. Arrivé chez elle, il la frappe au ventre, la faisant tomber au sol. Alors qu'il lui ordonne de lui donner ses codes de cartes bancaires en la menaçant. Elle refuse et se débat. Julien Alezan la saisit alors par les cheveux et lui cogne la tête au sol à plusieurs reprises. Refusant toujours de lui obéir, il la ligote sur une chaise à l'aide d'un fil de fer.



Il prend ensuite le temps de se faire à manger, de prendre un bain puis de fouiller la maison. Il trouve des cartes bancaires mais Suzanne Alin ne veut pas lui donner les codes. Dans la nuit, n'ayant toujours pas les codes, il décide de la faire parler en lui plongeant la tête dans l'eau de la baignoire qu'il n'avait pas vidée. Il recommence à plusieurs reprises entraînant le décès de la pauvre femme.



Alors qu'il avait pris soins de répondre, par texto à la famille et aux amis de la victime afin que personne ne vienne le déranger, il lui vient ensuite l’idée de découper le corps en quatre morceaux à la tronçonneuse et de l’emmener à la forêt de Belouve où il le brûle dans un barbecue public. La voiture de Suzanne Alin est finalement repérée le 1er février vers 23h30 au Tampon par les gendarmes puis prise en chasse. Julien Alezan est finalement interpellé 45 minutes plus tard au niveau du Port. Après des recoupements d'informations et divers prélèvements dans le véhicule, il est placé, quelques heures plus tard, en garde à vue.



Un fils de bonne famille très apprécié



Si une tentative de suicide et sa disparition depuis près d’un mois avant les faits alertent son entourage, le passé de Julien Alezan, dont l’intelligence est supérieure à la moyenne selon les experts, ne prédit aucunement de telles horreurs. Ambulancier et fils de bonne famille, le trentenaire aurait été très apprécié par son entourage.



Il est jugé devant la cour d’Assises cette semaine et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 1672 fois