"Grammaire pédagogique du créole réunionnais" : Un ouvrage pour en apprendre les règles de fonctionnement

Les éditions Lofis-Tikouti viennent de publier une Grammaire pédagogique du créole réunionnais. Un travail réalisé par Danièle Quartier, sociolinguiste et certifiée de lettres modernes, avec l’aide d’Axel Gauvin, écrivain et président de l'association Lofis la lang kréol La Rényon. Par NP - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 07:21

Comprendre les subtilités du créole réunionnais et permettre aux enseignants de se l’approprier, c’est le double objectif de l’ouvrage "Grammaire pédagogique du créole réunionnais", qui vient d’être publié aux éditions Lofis-Tikouti.



Les enseignants trouveront, dans cet outil indispensable "pour un enseignement intégré rényoné-français", textes, leçons et exercices, puisés dans la littérature réunionnaise en puisant dans divers genres, tels que les contes traditionnels, les romans, les poésies, les chansons, ou encore les bandes dessinées.



Il s’adresse aussi à tous ceux qui veulent comprendre la grammaire de leur langue, d'autant plus qu'il s’agit d’inscrire ce

travail sur la langue dans une démarche culturelle plus large pour la reconnaissance du riche patrimoine culturel réunionnais.





"Faire connaître au public le plus large les règles de fonctionnement du créole réunionnais"



"En publiant cette grammaire, nous avons voulu avant tout faire connaître au public le plus large les règles de fonctionnement du créole réunionnais. En effet, notre créole ne dit pas n’importe quoi, n’importe comment : son fonctionnement suit des règles même si celles-ci sont aujourd’hui implicites pour la majorité d’entre nous", explique l'autrice.



Danièle Quartier n’a pas, pour autant, sous-estimé l’importance du français dont la maîtrise est indispensable. "Il ne s’agit pas de rabaisser le créole en s’en servant comme d’un marchepied pour aboutir à une meilleure pratique du français, mais, comme le dit Michel Carayol, de mettre en œuvre une réflexion féconde sur les structures respectives des deux langues en contact et d’en tirer le meilleur parti pédagogique", prévient-elle.



Lofis la lang kréol présentera cette "Grammaire pédagogique du créole réunionnais" sur son stand au Salon Athéna du 12 au 15 mai à Saint-Pierre, où l’autrice, Danièle Quartier, viendra dédicacer son livre samedi entre 14h et 15h.