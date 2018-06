Graines de champions chez les Siva

La seule fille réunionnaise championne de France de kick-boxing est Saint-Pauloise. Elle s’appelle Adrianna Siva et habite Barrage. Médaillée d’or, et également championne de La Réunion 2017-2018, elle a 17 ans et évolue dans la catégorie « Junior Combat 1ère année ».Dans la famille Siva, Boris, l’un des fils sait s’illustrer lui aussi dans cette discipline. Celui-ci a remporté la médaille d’argent – Senior Classe A -71 kg. Le vice-champion de France 2018 est aussi champion de La Réunion et médaillé de bronze au championnat d’Afrique 2018.Des enfants qui brillent : « évidemment j’en suis très fier », souligne Noël Siva, le papa, agent à la commune de Saint-Paul. Une fierté que partagent assurément la maman, Sylvette, et tout le club Omnisport de La Saline dont elle est présidente. Cette fierté partagée pourrait se décupler si Adrianna et Boris sont sélectionnés pour les championnats d’Europe, l’année prochaine. En attendant la décision de Fédération Française de kick-boxing, les deux champions saint-paulois s’y préparent…