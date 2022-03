Courrier des lecteurs "Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche"

Par Alexis Chaussalet, militant associatif. - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 10:31

En 2020, en pleine crise COVID, le gouvernement a continué sa politique de réduction des moyens dans les services publics et en premier lieu desquels dans les hôpitaux. Pas moins de 5700 lits d'hôpitaux ont été fermés cette année-là : un vrai scandale !



"Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, continuer à moderniser notre agriculture"



Nul doute, le quinquennat d'Emmanuel Macron aura été celui des renoncements en matière écologique. Piétinement des propositions formulées par la Convention Citoyenne pour le Climat, report sans cesse de l'interdiction du glyphosate, diminution des aides accordées à l'Agriculture biologique … autant d'actes qui ont démontré l'incapacité du gouvernement à se saisir de l'urgence climatique pour entamer la bifurcation écologique dont nous avons tant besoin.



"Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production"



Suppression de l'ISF, instauration de la "Flat tax", réduction des APL, tentative de réforme des retraites... autant de cadeaux faits au capital au détriment de la majorité de la population. Ce n'est pas le travail qui coûte cher, mais bien le capital ! Après ces 5 ans de mandat, jamais les grandes entreprises n'avaient réalisé de tels records de bénéfices et l'évasion fiscale des multinationales reste la norme tandis que les TPE et PME payent proportionnellement beaucoup plus d'impôts !



"Il nous faudra aussi continuer d’investir dans (...) le nucléaire"



L'actualité est bien là pour nous le rappeler, après l'attaque de la centrale nucléaire ukrainienne par les russes, il est un constat qu'on ne peut nier : il ne peut y avoir d'avenir décent et sécurisant en se basant sur un modèle qui comporte un risque infini pour notre population. Nous devons entamer sans attendre une stratégie de dénucléarisation tant sur les armes que sur l'énergie.



"Nous lutterons contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard qu’en nous y attaquant à la racine"



Pour terminer, cette promesse résonne comme une provocation quand l'on sait que grâce à la politique fiscale d'Emmanuel Macron, en France désormais les 5 personnes les plus riches possèdent davantage que les 27 millions de Français les plus pauvres. Ces inégalités sont insupportables et elles n'ont jamais autant exacerbées. C'est pourquoi il est urgent de se débarrasser d'Emmanuel Macron et d'organiser au plus vite la répartition des richesses !



