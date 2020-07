A la Une .. Grâce à son identification, Lucky retrouve ses maîtres 4 ans après sa disparition

Disparu il y a 4 ans, Lucky a été retrouvé dans un piteux état. Grâce à son identification, il a pu regagner sa famille. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 14 Juillet 2020 à 17:37 | Lu 1192 fois





La boule de poils avait déjà été signalée sur les réseaux sociaux alors qu'elle se trouvait sur la route du Maïdo, amaigrie. Et il y a quelques jours, elle est retrouvée dans un état pitoyable, blessée au dos, devant le portail d'une famille saint-pauloise. La famille donne alors l'alerte sur la page



"Il a sûrement été volé parce qu'il n'était pas stérilisé, et c'est un chien de race", réagit Mabu, bénévole de l'association Zoom, prévenue par Célie, modératrice de Pattes en Cavale, qu'un "chien retrouvé" pourrait correspondre à un "chien perdu" depuis longtemps. "Nous avions à l'époque fait son annonce sur Pet Alert, puis relancé souvent pour lui et sa famille", explique celle-ci.



Retrouver les propriétaires s'est avéré plus compliqué que prévu car la base de données de l'ICAD n'a pas délivré les bonnes coordonnées. Heureusement, les informations contenue dans la puce électronique ont tout de même permis de retrouver l'élevage d'où venait l'animal, et de remonter jusqu'aux propriétaires. "Aujourd'hui l'émotion est énorme de le savoir enfin de retour auprès des siens", se réjouit Célie.



