La grande Une Grâce à son identification, Félix retrouve sa famille 2 ans et demi après sa disparition

Disparu en mai 2018, Felix a pu regagner son foyer, deux ans et demi après sa disparition. Une grande joie pour ses propriétaires. Par M.A - Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 17:46 | Lu 1792 fois





Au moment de sa disparition, en mai 2018, Sylvie s’était retrouvée désemparée. "On ne sait pas comment il a disparu, on a cherché, on a collé des affiches dans le quartier, mis des annonces sur les réseaux sociaux…", se souvient-elle avoir longuement tenté de retrouver son animal.



Peut-être volé puis jeté car stérilisé



Il a aussi fallu faire face à quelques faux espoirs. "L’an dernier, des gens nous ont contactés parce qu’ils avaient vu un chat à l’Etang-Salé qui ressemblait au nôtre. Mais quand on s’est rendus sur place on ne l’a pas trouvé". Malgré les déceptions, la famille gardait espoir. "Je regarde beaucoup sur les sites, je voyais des histoires où les animaux étaient retrouvés".



Quant à la façon dont son chat a disparu, Sylvie ne peut que faire des suppositions. "Il a des longs poils et ressemble à un chat de race, même si ce n'est pas le cas. Il a peut-être été volé pour de la reproduction, puis jeté quand les voleurs ont vu qu’il était stérilisé". Mais d'autres hypothèses se dessinent. "Peut-être était-il monté dans une voiture d’un voisin qui ne s’en serait pas aperçu", suppose-t-elle encore. Ou juste s’était-il trop éloigné et égaré. Ou encore récupéré par une autre famille avant de se perdre. Sylvie a d'ailleurs un message : "Si vous trouvez un animal, allez vérifier chez le vétérinaire qu'il n'a pas un propriétaire".



"L'identification, c'est ce qui leur sauve la vie"



Quand il a été récupéré, Felix était en assez bon état, mais présentait tout de même des croûtes et le ventre gonflé, sûrement par la présence de vers. Une visite chez le vétérinaire a permis de le remettre d’aplomb. La famille est aujourd'hui à la recherche d'un autre animal disparu (la maman de Felix, qui avait été déposée chez un vétérinaire et adoptée par Sylvie qui s'y trouvait ce jour là). Elle espère que cette disparition connaîtra une fin aussi heureuse.



"L'identification, c'est vraiment ce qui leur sauve la vie", rappelle Corinne, responsable de la chatterie de la SPA du Sud. "Il y a de beaux chats qui se retrouvent en fourrière, qui sont parfois stérilisés, mais ne sont pas identifiés. Si le propriétaire ne fait pas la démarche d'appeler la fourrière, quatre jours ouvrés après l'animal est euthanasié". La semaine dernière encore, une chatte de 10 ans, baptisée Maki, a pu retrouver ses propriétaires grâce à son identification.



