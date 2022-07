A la Une . Gouvernement : Gérald Darmanin devrait être chargé de l'Outre-Mer

L'Outre-Mer pourrait ne plus avoir de ministre de plein exercice, Gérald Darmanin devrait rester ministre de l'Intérieur, et voir ses responsabilités élargies aux Collectivités territoriales et de l'Outre-Mer, selon BFMTV.





Une autre rumeur insistante court. Un remaniement ministériel devrait intervenir dans la journée. Elisabeth Borne doit remplacer quatre ministres d'ici la fin de la journée avant une réunion au sommet de l'Etat. Le temps presse pour Emmanuel Macron et sa première ministre. Cette dernière doit s'exprimer devant l'Assemblée nationale pour le discours de politique générale. C'est alors que le nouveau gouvernement donnera la tendance des réformes qu'il compte mettre en place.Les médias nationaux livrent déjà leurs premières tendances. Certains affirment que des informations sûres ont fuité. BFMTV annonce que Gérald Darmanin restera au ministère de l'Intérieur mais verrait son portefeuille être étendu aux Collectivités territoriales et à l'Outre-Mer.Une autre rumeur insistante court. Jean-François Carenco pourrait être chargé des dossiers ultra-marins . Sera-t-il secrétaire d'Etat ou récupèrera-t-il un ministère de plein exercice ? L'annonce officielle est attendue d'ici la fin de la journée.