Gora Patel nommé directeur de Réunion 1ère

Sur proposition de Walles Kotra, directeur exécutif en charge du Pôle Outre-mer de France Télévisions, Gora Patel est nommé directeur régional de Réunion la 1ère à compter du 2 juillet 2018.



Médiateur pour les programmes de France Télévisions depuis juin 2013, Gora Patel a précédemment exercé plusieurs fonctions dans le Réseau RFO notamment en Guyane, à La Réunion et à Paris.



Successivement rédacteur en chef radio puis directeur des antennes, il a été directeur régional de RFO Réunion de 1999 à 2002. Il rejoint ensuite la direction du Réseau à Paris avant d’être nommé en 2010 directeur de la coordination des Outre-mer 1ère au sein de France Télévisions.



Depuis juin 2017, il assure la promotion et le suivi des actions du baromètre "Ambition confiance" dont il est l'ambassadeur au sein du groupe France Télévisions.



Gora Patel est membre du Cercle des médiateurs de la presse et membre du Club des médiateurs de service au public.