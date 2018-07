A la Une .. Gora Patel : "Réunion La 1ère doit retrouver sa place dans le coeur des Réunionnais"

A peine débarqué dimanche de l'avion, Gora Patel n'a pas tardé à prendre le pouls de la station de Réunion La 1ère. Dès lundi matin, il a enchainé les réunions ou les entretiens plus personnalisés avec les cadres, les syndicats mais aussi le personnel. A terme, il souhaite rencontrer individuellement chaque employé de la station.



L'impression qu'il retire de ces premiers contacts est bonne : "Je n'ai pas ressenti autre chose que de l'attente et de la confiance", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse ce midi. Même s'il est conscient que la confiance est un bien éphémère...



S'il ne souhaitait pas spécialement rentrer à la Réunion -"ma vie était dans le Loiret, ma maison, ma famille"- Gora Patel est heureux de retrouver son ile natale 16 ans après l'avoir quittée.



Les choses ont bien changé. Quand il était directeur en 2002, la télé et la radio étaient leaders à la Réunion. Du temps a coulé sous les ponts depuis...



Quoi faire pour faire que Réunion La 1ère "retrouve sa place dans le coeur des Réunionnais", comme il le souhaite? D'abord, appliquer des règles simples, quelques thèmes : "L'éthique, l'équité, la considération, la performance, le respect. Envers tout le monde, et surtout les femmes".



"Nous essaierons de faire le mieux possible avec les moyens que nous avons, et avec les moyens techniques dont nous disposons déjà mais que nous n'utilisons peut-être pas assez", poursuit Gora Patel.



En télévision, une attention particulière sera portée sur les journaux. Du soir bien sûr, mais aussi du midi. En radio, "on va rajouter du contenu et on va faire la promotion de la qualité. Nous ne sommes pas obligés de faire la promotion de la médiocrité", conclut le nouveau directeur régional.



Comme on le voit, Gora Patel n'a rien perdu de son franc parler...



Enfin, un effort particulier sera porté sur le numérique et sur le site web. Avec un premier rendez-vous dimanche soir à l'occasion de la finale de la Coupe du monde de football avec une conjonction des trois rédactions : télé, radio et numérique.

