"Good boy", la parodie péi du dernier tube de Robin Thicke

Et les paroles, sont pour le moins provocantes... Florilège : "Quand as-tu enfilé ce jean ? Pourquoi avons-nous besoin de cette pression ? Tu es la plus chaude des salopes d'ici. Je me sens si chanceux, tu veux me faire un câlin, hey hey hey, Quel mot rime avec "câliner"?"...



C'est en découvrant le clip du nouveau tube de Robin Thicke que Rova, une Réunionnaise de 31 ans habitant à Saint-Leu, a décidé d'en faire une parodie. "C'est une manière de faire un coup de gueule. J'ai trouvé ça un peu "too much", confie la jeune femme, qui n'a que modérément apprécié les images sexistes véhiculées par le clip.



La vidéo déjà visionnée plus de 10.000 fois



Le "good girl" entonné par le chanteur de R'n'b' est donc devenu



24h plus tard, le clip était monté et le mardi 9 avril, "balancé" sur Youtube. En quinze jours, la parodie made in Saint-Leu a été visionnée plus de 10.000 fois ! Un succès que Rova et ces cinq amis n'escomptaient pas. "C'est très étonnant ! On est tous surpris. L'idée, c'était de faire réagir les gens... Et de se marrer", souligne Rova. Il semble que la parodie a bien fonctionné.



