A la Une .. Gombe : Fortes pluies et orages pourraient toucher l'archipel des Comores et Mayotte

La dépression tropicale Gombe a, hier, traversé la Grande-Île et se trouve désormais dans le canal du Mozambique. Mayotte et les Comores pourraient être concernées ce mercredi par les fortes pluies et les orages, indiquent les services de Météo France. Par NP - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 06:17

Le bulletin cyclonique à 4H ce matin :



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer à 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 997 hPa.

Position le 9 mars à 4 heures locales : 15.0 Sud / 46.9 Est.



Distance des côtes réunionnaises : 1105 km au secteur Nord-Ouest

Distance de Mayotte : 310 km au secteur Sud-Est

Déplacement : Ouest, à 13 km/h.



Informations sur le système :



GOMBE est ressorti en mer dans le canal du Mozambique au stade minimal de dépression tropicale, dans la baie de Narinda, au large de la province de Sofia (Madagascar), et prend une direction générale vers l'Ouest.



Ce système apporte actuellement de fortes pluies, concentrées essentiellement sur la côte Ouest de Madagascar en proche périphérie de GOMBE, plus particulièrement sur la province de Boeny.



La forte activité convective décelée en soirée sur la Province de Melaky est en cours d'évacuation dans le canal, à mesure de l'évolution du système vers l'Ouest. Les fortes pluies et l'activité électrique pourraient également concerner aujourd'hui les autres territoires de la zone, en particulier l'archipel des Comores et le département de Mayotte.



Selon les dernières prévisions disponibles, Gombe devrait garder une trajectoire en direction générale de l'Ouest, tout en s'intensifiant de manière significative grâce à des conditions environnementales favorables. GOMBE pourrait atteindre les côtes mozambicaines en journée de vendredi ou samedi (province de NAMPULA), avec un probable atterrissage au stade de cyclone tropical, voire de cyclone tropical intense. Le risque d'un impact majeur sur le Mozambique reste élevé, et pourrait constituer une menace sérieuse pour la province de Nampula (en première approximation). Toutefois, au vu des échéances concernées, il est encore trop tôt pour quantifier les impacts de GOMBE et le timing associé.





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 10/03 à 4h locales, par 15.1 Sud / 44.2 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 11/03 à 4h locales, par 15.5 Sud / 41.9 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 12/03 à 4h locales, par 15.3 Sud / 39.3 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 13/03 à 4h locales, par 15.6 Sud / 38.6 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 14/03 à 4h locales, par 18.2 Sud / 39.9 Est