Goliath2 : Un exercice interarmées dans la sucrerie du Gol

Cet exercice, réalisé pour la 2e année consécutive grâce au partenariat dynamique entre Tereos Sucre Océan Indien et les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI), s’articule autour d’un scénario d’action terroriste dans un complexe industriel situé sur un théâtre d’opération extérieure et mobilise près de 150 militaires du 2e RPIMa, entre l’état-major, la 1ère compagnie de combat et ses différentes sections spécialisées (Section commando d’appui à l’engagement et Section d’appui et de reconnaissance), les réservistes de la 2e compagnie (la Bourbon) jouant les forces adverses, et l’antenne médicale de Saint-Pierre pour le soutien sanitaire.