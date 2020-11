Société Golf du Bassin Bleu : les marmailles de 1000 Sourires tapent la balle avec des champions réunionnais

De vrais petits golfeurs en herbe. Mercredi dernier, une vingtaine de petits saint-paulois, parrainés par l’Association 1000 Sourires, ont découvert le golf au Bassin Bleu à Villèle. Les VIM (Very Important Marmailles) ont notamment eu le privilège d’être coachés par Jean-Marie Hoarau, président de la Ligue Réunionnaise de Golf, Johan Mouniama, Georgy Simine et Mathieu Touneji, tous champions de La Réunion et vainqueurs de multiples compétitions, ainsi que le golfeur professionnel Christian Verrougstraete.. Par . - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 20:15 | Lu 504 fois

Les VIM ont participé à des ateliers d’initiation organisés par les équipes du Golf du Bassin Bleu. Jean-Marie Hoarau a ainsi appris aux enfants à “putter”. “En tant que président de la Ligue, je suis heureux d’être présent aux côtés des marmailles de de l’association, pour pouvoir leur faire découvrir notre discipline, confie Jean-Marie Hoarau. On est heureux qu’ils prennent du plaisir à jouer au golf, et puis, on espère qu’un jour ils auront envie de revenir pour pratiquer.” A ses côtés pour cet atelier, Mathieu Touneji, un jeune champion réunionnais, conseille les marmailles. “Pour être un bon golfeur, il faut être précis, faire preuve de patience”, leur explique-t-il.

Pour l’atelier suivant, les marmailles s’éloignent un peu du trou pour apprendre le “tipping” avec Fred Lam-Soo, membre du club, et cheville ouvrière de cette opération. L’objectif : frapper la balle pour atteindre le “green”, en dosant sa force ! Les marmailles se sont également frottés à l’un des obstacles du golf : le bunker, une fosse à sable dont il n’est pas facile de se sortir.

Enfin, sur le practice, ils ont rejoint Johan Mouniama et Georgy Simine. Les deux golfeurs, tous les deux multiples champions de La Réunion, sont originaires du même quartier que les enfants : celui de Villèle. “C’est un super de faire découvrir le golf à ces enfants du quartier, dont on connaît même les familles pour certains”, se réjouit Georgy Simine.

Une rencontre surprise avec le golfeur professionnel Christian Verrougstraete Les marmailles s’installent enfin pour admirer les pros, sur le practice. C’est à ce moment que les coachs du jour sont rejoints par un invité de marque : le golfeur professionnel Christian Verrougstraete, de passage à La Réunion.“Ils tirent tous tellement fort et tellement loin, c’est impossible de voir les balles. Ils sont trop forts”, s’exclament les marmailles.

La journée se termine par un goûter, une séance photos et dédicace avec Chistian Verrougstraete et une dernière surprise pour la route. Chaque enfant repart avec une balle de golf, souvenir de cette journée inoubliable. Accueillir les marmailles de 1000 Sourires est une tradition pour le Golf du Bassin Bleu. On fait toujours de notre mieux pour que les enfants s’amusent en toute sécurité, insiste Fred Lam-Soo. Ces moments sont d’autant plus précieux dans le climat actuel.

Nous sommes vraiment reconnaissants envers toutes les personnes qui ont permis de monter cette opération, abonde Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires. . Depuis le début de la crise sanitaire, nombre d’enfants ont été privés d’activités sportives et de loisirs. Les voir s’amuser et découvrir une nouvelle discipline était aussi un beau cadeau pour notre petite équipe de bénévoles.

1000 Sourires c'est à ce jour :

249 opéations réalisées et 10 350 marmailles parrainés.

Site de l'association : www.1000sourires.re

www.facebook.com /1000sourires





Publicité Publicité