Sport Réunion Golf club de Bourbon : 50 ans et bientôt un hôtel de prestige et un deuxième parcours

Un cinquantenaire, cela se fête avec faste. Et le groupe Cirano, qui gère les destinées du Club depuis deux ans a mis les petits plats dans les grands pour remercier les abonnés du Club et ses partenaires de leur fidélité. Une soirée placée avant tout sous le signe de la convivialité et de la fête, avec un point d'étape sur les - grands - projets en cours.



En 1969, l'Office National des Forêts décidait de réaliser des pare-feu dans la forêt de l'Etang Salé pour lutter plus efficacement contre les incendies. Des passionnés de la petite balle blanche décidaient alors de profiter de ces grandes trouées dans la forêt domaniale pour installer quelques fairways et greens. Le premier golf neuf trous de la Réunion voyait ainsi le jour avec la création d'une association sportive qui au fil des ans, grâce au travail de ses adhérents et dirigeants, installait durablement un véritable parcours de golf. Le Conseil Général, propriétaire des lieux décidait il y a deux ans de cela de confier sa gestion à un partenaire privé, l'idée étant, comme à l'île Maurice de développer un véritable outil de promotion touristique capable d'attirer des golfeurs du monde entier avec un hôtel de prestige et un deuxième parcours.



Le groupe Cirano, présidé par Mario Lechat, présentait le dossier le plus cohérent, via Cirano Tourisme et remportait le projet. Depuis maintenant deux ans, les équipes de la SRGB (Société Réunionnaise du Golf de Bourbon) travaillent d'arrache-pied pour que d'ici 2022, le projet soit finalisé. Car le golf de l'Etang Salé se trouve dans une forêt qui est également un espace naturel protégé où les contraintes sur le plan environnemental sont énormes. Les études d'impact tant sur l'installation de l'hôtel (en partenariat avec les spécialistes mauriciens du groupe Constance) que de la construction d'un parcours supplémentaire sont réalisées par des spécialistes sous la surveillance des pouvoirs publics. Les premiers coups de pioche devraient intervenir d'ici 2021 et en attendant, le parcours ne cesse de s'améliorer avec de lourds investissements réalisés pour permettre aux équipes de jardinier de travailler dans les meilleures conditions possibles.



Côté infrastructures, le restaurant, confié dans un premier temps à un chef local renommé, a eu beaucoup de mal à trouver ses marques : proposer de la gastronome créole revisitée pour attirer une clientèle extérieure ou satisfaire les joueurs qui veulent se restaurer de la manière la plus simple possible, tant sur le plan de la qualité que de la quantité, avant ou après un effort de quatre heures sous un chaud soleil. Cette soirée d'anniversaire a eu donc le mérite de rassurer les abonnés et les partenaires sur l'avenir - en vert - du Golf Club de Bourbon qui accueillera dans quelques jours une compétition de niveau national. Les internationaux de France professionnels de double avec la venue d'une grande partie meilleurs joueurs français.







