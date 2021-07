Golf : "La Réunion en force !" lors des Championnat de France des Clubs

Le Président de Ligue que je suis, est particulièrement heureux des résultats affichés par nos jeunes Réunionnais à l’occasion des Championnats de France des clubs U16 qui se sont déroulés la semaine dernière à Lille, Lyon et Toulouse. Nos 3 clubs locaux alignaient des équipes masculines en 2ème division, quand seul celui de Bassin Bleu a pu faire participer des filles évoluant en Promotion.



Tous font la fierté du golf réunionnais aujourd’hui, cela ne peut qu’encourager les efforts que la Ligue a entrepris depuis plus de 15 ans avec la création du Pôle Régional Jeunes. Je tiens donc à féliciter tous ces jeunes qui ont su montrer leur combativité : les garçons de Bassin Bleu et du Golf de Bourbon ont assuré leur maintien en 2ème division contre des équipes métropolitaines de haut niveau, alors que les filles du Golf de Bassin Bleu ont tout fait pour garantir leur maintien dans leur catégorie.



L’exploit est venu du Golf Club du Colorado, qui à l’issue des phases finales, est parvenu à monter en 1ère division, une première pour un club réunionnais dans lequel évoluent 3 jeunes issus du Pôle Régional Jeunes de la Ligue, Rudy Sautron, Aloïs Casalonga et Nicolas Viroleau. C’est une récompense pour le travail que nous menons depuis tant d’années pour la formation des jeunes. Espérons que ces résultats ne soient que le début d’autres performances et qu’en 2022, non seulement les 2 autres clubs suivront la marche ouverte vers la 1ère division tant pour les garçons que pour les filles.



Nous caressons d’ailleurs le souhait que le GCC et le GBB puissent eux aussi engager une équipe féminine l’année prochaine. Le golf féminin nous laisse d’ailleurs beaucoup d’attentes au vu des résultats de la jeune Mina Jurine, championne de La Réunion 2019, exsociétaire de Bassin Bleu et de la Ligue, qui vient de remporter le championnat de France U16 au sein de son nouveau club parisien, le RCF La Boulie.



Tous les espoirs sont donc permis pour une « petite » ligue comme la nôtre : 2 clubs en 2e division et un club en 1er division, cela montre le dynamisme des clubs dans leur engagement envers les jeunes. Ils sont les leaders de ces équipes et permettent de mettre La Réunion en « lèr ». Je tiens sincèrement à les remercier pour leur engagement.



Maintenant place aux Championnats de France individuels des jeunes au golf du Gouverneur (Lyon). Nul doute que les jeunes Réunionnais soient, de nouveau, aux avant-postes et continuent à mettre notre île en avant. Bravo à toutes et tous et merci aux clubs, aux cadres et aux bénévoles pour leur investissement sans faille.



Jean-Marie Hoarau

Président de La Ligue de La Réunion