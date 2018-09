Golden Globe Race: Les deux skippers évacués par hélicoptère hors de danger

Le parcours de deux skippers participant à la Golden Globe Race a été semé d’embûches. L’un a démâté vendredi dernier dans des conditions de mer extrêmes entre La Réunion et l’Australie. [Abhilash Tomy, le skipper indien, sérieusement blessé, a fait l’objet à son arrivée sur l’île d’Amsterdam d’un bilan médical complet.]urlblank:https://www.zinfos974.com/Golden-Globe-Race-Le-skipper-indien-secouru-par-le-patrouilleur-francais-Osiris_a131710.html



Gregor Mc Guckin, skipper irlandais, avait également démâté. Tous deux ont été récupérés le mardi 24 septembre par le patrouilleur des affaires maritimes "Osiris", dérouté à la demande du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Réunion.



Après un examen médical du médecin de la base Martin-de-Viviès, sur l’île Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises), les deux skippers ont pu être évacués par hélicoptère. Le skipper irlandais Gregor Mc Guckin jeudi à bord de la frégate australienne "HMAS Ballarat" qui fait désormais route vers Freemantle et Abhilash Tomy vendredi vers la frégate indienne INS "SAPTURA".