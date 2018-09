Golden Globe Race: Les deux skippers évacués hors de danger par hélicoptère

Le parcours de deux skippers participant à la Golden Globe Race a été semé d’embûches. L’un a démâté vendredi dernier dans des conditions de mer extrêmes entre La Réunion et l’Australie. Abhilash Tomy, le skipper indien, sérieusement blessé, a fait l’objet à son arrivée sur l’île d’Amsterdam d’un bilan médical complet. Gregor Mc Guckin, shipper irlandais, avait également démâté. Tous deux ont été récupérés le mardi 24 septembre par le patrouilleur des affaires maritimes "Osiris", dérouté à la demande du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Réunion.Après un examen médical du médecin de la base Martin-de-Viviès, sur l’île Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises), les deux skippers ont pu être évacués par hélicoptère. Le skipper irlandais Gregor Mc Guckin jeudi à bord de la frégate australienne "HMAS Ballarat" qui fait désormais route vers Freemantle et Abhilash Tomy vendredi vers la frégate indienne INS "SAPTURA".