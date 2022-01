Communiqué Glyphosate : "Nous sommes tous imprégnés : cela suffit !"

"Tout comme le scandale du chlordécone aux Antilles, le glyphosate est un autre scandale sanitaire et démocratique des Outre-mer français", alarme Vincent Défaut, référent Génération Ecologie à La Réunion, prônant la fin de l'utilisation de tous les pesticides. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 09:05





Selon une énième étude, fondée sur les travaux du laboratoire allemand Biocheck, et menée dans 83 départements de France hexagonale et à la Réunion, on retrouve des traces de glyphosate – pesticide utilisé en agriculture – laisse des traces dans l'organisme de 99 % de la population française et donc réunionnaise. Les hommes, les jeunes et les agriculteurs présentent des valeurs plus élevées. Ce constat est basé sur l’analyse des urines de 6.848 personnes.Pour rappel, le Président Macron avait fait la promesse, au début de son mandat, d’interdire l’emploi de cet herbicide avant de faire volteface dès 2019 sous la pression du lobby de l’agrochimie.Tout comme le scandale du chlordécone aux Antilles, le glyphosate est un autre scandale sanitaire et démocratique des Outre-mer français. Le glyphosate devrait être interdit depuis longtemps. Aux responsabilités, nous, écologistes, mettrons fin immédiatement à l’autorisation de son usage, et nous organiserons la sortie de tous les pesticides. #Jadot2022