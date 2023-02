Communiqué Globice : Portes ouvertes du Campus Cétacés Mobile les 18 et 19 février au Village de Corail

Par N.P - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 07:01



https://www.globice.org/espace-education/campus-cetaces-mobile/ Campus Cétacés Mobile le musée itinérant de Globice dédié aux cétacés de La Réunion ouvre ses portes au grand public à l'occasion de la journée internationale de la baleine samedi 18 et dimanche 19 février au Village de Corail (Saint-Gilles).Accès gratuit de 10h à 17hPlus d'infos sur