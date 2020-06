A la Une ... Globice : Impressionnante rencontre avec un requin-baleine

L'association Globice a croisé le "plus grand poisson du monde" hier au large de la Grande Chaloupe. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 17:00 | Lu 713 fois

La saison des baleines commencent à peine mais les cétacés se font assez rares au large de nos côtes. Dimanche, les membres de l'association Globice ont eu cependant la chance de croiser le "plus grand poisson du monde".



Les images impressionnantes ont été capturées au large de la Grande Chaloupe ce dimanche. Une rencontre époustouflante au plus près d'un requin-baleine (Rhincodon typus).