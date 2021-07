A la Une . Gladys Ritou, cheffe au restaurant les Oliviades, met la pomme en lèr

"Réinventer la pomme sous sa forme salée'. C’est sur ce thème et avec quelques ingrédients imposés (pomme, magret de canard, piment d’Espelette, fleurs comestibles) que 6 chefs renommés localement ont relevé le défi de la 27e édition du Challenge gastronomique de La Réunion, le 30 juin dernier au Centhor, à Saint-Gilles-les-Hauts. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 09:47

Organisé par des étudiants de l’Ecole de gestion et de commerce (EGC), l’événement a permis à la jeune cheffe Gladys Ritou de se distinguer.



La cheffe du restaurant dionysien Les Olivades a ainsi pris la 2e place d’un concours culinaire particulièrement élevé cette année, et finalement remporté par le chef à domicile Sébastien Catherine.



A bientôt 32 ans, Gladys Ritou propose actuellement aux Olivades une cuisine semi-gastronomique d’inspiration méditerranéenne.



Depuis l’obtention de sa mention complémentaire "cuisine créole" au lycée hôtelier de la Renaissance en 2009, puis de son bac pro cuisine au Centhor en 2011, la Saint-Pauloise a travaillé dans une douzaine d’établissements, à La Réunion (Le Récif, Le Saint-Hubert...) comme dans l’Hexagone.



Soit plus de quinze années d’expérience qui ont amené Gladys à découvrir les recettes et les techniques des cuisines créole, chinoise, italienne, française traditionnelle et même gastronomique.



C’est son patron aux Olivades, Angel Pey, qui l’a inscrite –sans la prévenir –au Challenge gastronomique de l’EGC. "J’ai été surprise et un peu décontenancée, car c’était une première pour moi. Cela m’a permis de montrer de quoi je suis capable, de gagner en confiance et de faire connaître Les Olivades. Malgré le stress, je me suis vraiment éclatée !", confie Gladys Ritou. Sans oublier de remercier sa famille adoptive d’avoir fait naître en elle "cette passion pour la cuisine" et de l’avoir "toujours soutenue dans cette voie".











