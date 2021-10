Rubrique sponsorisée Glady Lebon, le champion qui conseille les trailers

Dans son rayon dédié au trail l'homme est incontournable... Glady Lebon, surnommé par ses collègues "Champion", vit pour sa passion de la montagne et tient à partager toute son expérience. Rencontre avec un sportif qui à l'approche du Grand Raid livre ses derniers conseils. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 08:30



A 47 ans ce père de famille a les chaussures qui le démangent . Depuis 15 ans il pratique a un excellent niveau la course de montagne et le départ du Grand Raid est une échéance très attendue pour lui. Il confesse ainsi : " A chaque fois on a envie de le faire ".



Cette passion lui est venue relativement tardivement, à la trentaine. Des ennuis de santé à répétition lui ont fait alors prendre conscience que son hygiène de vie n'était pas bonne. Adepte de la randonnée uniquement Glady a commencé à surveiller son alimentation puis s'est mis à courir. Peu à peu ses chaussures ont foulé les sentiers de nos montagnes avec pour lui à la clef la disparition de tous ses maux.



Aujourd'hui, c'est lui qui le dit, on ne l'arrête plus. Deux à trois fois par semaine le champion fait des sorties en montagne, beaucoup de vélo et des randonnées avec sa femme. Le Grand Raid s'est vite imposé à lui, en 2008 il prendra son premier départ pour se classer 150ème et l'année suivante 60ème. Par deux fois il a également du abandonner, pour blessure mais également pour ce qu'il qualifie d'un "abandon mental", son épouse ayant eu un accident en venant le ravitailler sur le parcours ! Cette année il partira sur la Mascareigne et depuis deux mois se prépare en bannissant de son alimentation les épices ou l'alcool tout en veillant à bien dormir



Glady Lebon même dans son travail ne décroche de sa passion du trail. A mi-temps chez



Le champion passionné est catégorique quant aux indispensables à avoir avant d'envisager le trail intense : " La chaussure c'est la base. Elles ne doivent pas être lourdes et avoir des amortis. Avoir un équipement approprié pour la montagne c'est indispensable. Et pour moi le deuxième équipement à avoir est la lampe frontale? C'est primordial pour la sécurité. "



Go Sport à Saint-Pierre, il se livre sur son métier de conseiller technique: " je partage à 100% avec mes clients mon expérience. Je suis toujours en short, les gens repèrent vite que je pratique le trail. Je connais 80% des entiers de La Réunion, si les gens me demandent si je connais tel ou tel parcours je leur en parle. Pour le matériel, je connais bien les produits. J'ai la chance d'être intégré à la Team Go Sport et donc de pouvoir expérimenter le matériel. C'est très important".