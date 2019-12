A la Une . Gites larvaires, risque d'incendie...Sautron pneus poursuivis pour mise en danger d'autrui





En août 2018, en pleine épidémie de dengue de niveau 4, les gendarmes du Tampon font les premières constatations. Selon les employés, le ramassage n’est plus fait depuis un an. Eux sont en première ligne face à la dengue.



Au total, ils sont poursuivis pour six délits et 11 contraventions de classe 5. "Avant de passer en correctionnelle, il y a eu le dialogue", a rappelé le vice-procureur Benoit Bernard. "La lutte contre la dengue ne concerne pas seulement la gramoune qui doit vider l’eau sous son pot de fleurs. C’est l’affaire de tous et notamment des professionnels". Plusieurs plaintes avaient été déposées par le voisinage qui s’inquiétait aussi du risque incendie.



De mauvais choix dans un contexte hautement concurrentiel



"Il n’y a pas eu volonté de mal faire, juste une impossibilité de faire" , ont fait valoir leur conseil Me Remi Boniface et Me Francis Cheung-Ah-Seung. À la barre, c’est l’émotion qui règne. Le couple est visiblement affecté par l’enchaînement des procédures judiciaires. Quand Wiliam Sautron reprend l’activité, les affaires marchent bien. Un puis deux, trois…jusqu’à dix, les centres de pneumatiques fleurissent sur l’île.



Son épouse devient gérante, mais juste sur le papier. "Je vais à la Poste, à la Banque", a-t-elle décrit. "Je suis plus une femme d’intérieur, pas une femme d’affaires". En 2014, les affaires déclinent. William Sautron fait de mauvais choix dans un contexte hautement concurrentiel. Pour payer ses employés, charges sociales et fiscales, il décide de ne pas honorer sa dette de 107 000 euros auprès de l’AVPUR, l’une des deux seules structures de l’île agréées pour collecter et valoriser les pneumatiques usagés. Conséquence: les pneus s’amoncellent inexorablement.



Au regard des faits, le parquet a requis 6 mois de prison avec sursis, 40 000 euros d'amende dont 30 000 de sursis, 11 contraventions de 500 euros et à l'appréciation du tribunal l'interdiction de gérer contre William Sautron. Son épouse risque le paiement de 11 amendes de 500 euros et l’interdiction définitive de gérer. 15 000 euros intégralement assortis de sursis et 3 000 euros de sursis d’amende pour les contraventions de 5e classe ont été requis à l’encontre des deux sociétés Sautron pneus Tampon et Trois-Mares.



