Gironde : la police lance un appel à témoins pour retrouver un jeune homme "courageux"

La police nationale de Gironde a lancé un appel à témoins pour retrouver "un jeune homme courageux". Celui-ci serait intervenu pour empêcher un drame sur la commune de Cénon, en périphérie de Bordeaux.



Le message a été diffusé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. "Le 3 février 2023, entre 17h30 et 18h [...] un adolescent / jeune homme a permis grâce à son intervention de stopper l'agression d'une jeune fille, victime d'une tentative de viol", ont écrit les policiers lancés à sa recherche.



A l’arrivée des forces de l’ordre, le jeune homme n’était plus sur place. Pour le remercier, la police nationale de Gironde et la procureure de la République le recherchent.