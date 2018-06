Gironde : Une jeune Allemande décède après avoir reçu sa planche de surf sur la tête

Une jeune surfeuse allemande est décédée ce matin sur le spot de Pin-Sec à Naujac-sur-Mer, en Gironde.



La jeune femme s'est blessée avec sa propre planche et les sauveteurs n'ont pu rien faire pour la ranimer.



Suite à ce drame, la Fédération Française de Surf souligne que "ce type d'accident - un surfeur se blessant avec sa planche - n'est pas rare, avec plus d'une cinquantaine de lésions graves par an sur nos spots. Si certains accidents graves provoquent des plaies profondes, pour moitié des cas au crâne, il s'agit néanmoins du premier accident mortel en France suite à une coupure profonde avec un élément de sa planche".



Il s'agit du 3e décès au cours de ces 10 dernières années suite à un accident de surf sur une plage française de métropole, les deux autres l'ont été par noyade.



Sachant que plus d'un accident grave sur deux concerne des débutants, et alors que la saison estivale débute, la Fédération rappelle qu'il est impératif d'apprendre le surf dans une structure de référence : une école ou un club.



Les structures du label fédéral "Ecole Française de Surf" permettent l'apprentissage du surf dans des conditions optimales avec un matériel adapté : planches en mousse avec ailerons souples, combinaisons en néoprène ; et disposent toutes d'une trousse de premiers secours fournies par la FFSurf.



Avec la popularité croissante du surf et celle du Stand Up Paddle, la Fédération demande la plus grande vigilance de tous et insiste sur le respect des règles de convivialité et de sécurité sur les spots de surf et sur les plans d'eau pour le Stand Up Paddle.