Gironde : Un agriculteur de 32 ans tue le compagnon de son ex-femme

Les faits se sont produits jeudi dernier dans le village de Caumont. L’homme a fait irruption chez son ex-femme et a tiré 5 balles de chevrotine, indique la presse nationale.



Le compagnon de son ex-femme est décédé. Elle, grièvement blessée, a subi une amputation du bras.



Le tireur a lui-même appelé les secours. L’agriculteur a été interpellé à son domicile alors que sa nouvelle amie gardait les trois enfants. Quelques heures avant le drame, il avait annoncé sur Facebook "son intention de commettre l’irréparable".



Le trentenaire a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative de meurtre aggravé sur conjoint.