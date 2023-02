Gironde : Idriss, 15 ans, félicité par la police pour avoir empêché le viol d’une adolescente

Il se prénomme Idriss et il a quinze ans. Le 3 février aux alentours de 17h à Cénon, commune située dans le département de la Gironde, il a stoppé un homme en pleine tentative de viol sur une fillette de 13 ans, rapporte Libération.



L'adolescente avait été amenée entre deux voitures par un individu exigeant une fellation. Alors que la jeune fille se trouvait entre les griffes de son assaillant, Idriss est intervenu. Il a sauté sur l’agresseur pour le dégager en le tirant par les épaules, a décrit un responsable de la communication départementale de la sécurité publique de Gironde à France 3.



Dans la foulée, d’autres témoins de la scène sont parvenus à maitriser le suspect avant de le remettre à la police appelée sur place. Entre-temps, Idriss avait quitté les lieux.



Un appel à témoins diffusé sur les réseaux sociaux pour retrouver le jeune garçon et saluer son acte d’héroïsme a été lancé par la police de Gironde. Vu par près d’un 1,2 million d’internautes, le message a fini par parvenir jusqu’à la famille d’Idriss, qui a été reçue par la direction départementale de la sécurité publique. "Idriss est un gamin de 15 ans, qui a une corpulence normale. Ce n’est pas un super costaud... mais qui a bien réagi", a résumé le responsable communication de la police girondine, assurant que des "félicitations dignes de ce nom" lui seront réservées.



Le suspect est un quadragénaire déjà connu des services de police. Il a été à 11 reprises condamné pour des faits de violences et coups mortels. Il a été mis en examen pour tentative de viol sur une mineure de moins de 15 ans.