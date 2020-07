National Gironde : Arrestation d'un pédophile présumé présenté comme "l'une des 10 cibles prioritaires mondiales"

Le 7 juillet dernier, un Français de 40 ans a été interpellé en Gironde pour avoir permis, en administrant des sites à caractère pédopornographique, à des milliers d'internautes dans le monde d'avoir accès à ces contenus illicites - photos et vidéos - via le Darknet. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 17:28 | Lu 134 fois

Le Français est soupçonné d'avoir administré des sites permettant "à des milliers d'internautes d'avoir accès à des photos ou vidéos à caractère pédopornographique" rapporte BFMTV.



Cette information a été annoncée lundi dans un communiqué de la procureure de la République de Bordeaux. Ce homme est "identifié comme l'une des dix cibles prioritaires mondiales" ajoute la procureure. Il a été arrêté par les policiers de l'office central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP), en collaboration avec EUROPOL, en charge de la lutte contre les réseaux pédopornographiques internationaux du darknet ajoute BFMTV.



