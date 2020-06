A la Une ... Giovanny Poire approuve l'union retrouvée à Saint-Paul

Le ralliement des trois candidats Sinimalé, Bénard et Nativel en vue du second tour des municipales réjouit Giovanny Poire. L'adjoint saint-paulois et conseiller départemental approuve cette entente retrouvée de la droite profitable au destin de sa ville, selon le candidat arrivé 6ème avec 4,23% des suffrages. Son communiqué de presse : Par NP - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 21:18 | Lu 176 fois

"Après la crise sanitaire qui a, bien heureusement peu touché La Réunion, il faut maintenant gérer une crise sociale et économique majeure. Les mesures de confinement, identiques sur l’ensemble du territoire français, entraînent des conséquences dramatiques sur l’emploi, sur la survie des entreprises de toutes natures, en particulier la restauration et l’hôtellerie, le monde de la culture et du spectacle, les petits commerces.



C’est pourquoi je suis heureux de voir s’unir toutes les forces indispensables au devenir de la Commune de Saint-Paul, de ses citoyennes et citoyens.



Je suis fier de soutenir l’Union de la Droite et du Centre, autour d'Alain Bénard, de Joseph Sinimalé et de Jean-François Nativel.



Au-delà des clivages, des oppositions et des différences de point de vue, l’intelligence collective a triomphé. Il était vital de s’unir pour construire un projet ambitieux qui fasse appel à l’union des expériences, l’union des compétences et l’union des idées, car l'union fait la force !



J’appelle à une campagne fructueuse, respectueuse, digne, autour d’un constructif débat d’idées pour un projet d’avenir. Soyons donc tous unis contre l’émanation du rejet, de la haine, de l’agressivité et du communautarisme, de la démagogie qui ne constituent en rien un projet concret et responsable mais tout le contraire.



Au 2e tour, tous les regards seront tournés vers Saint-Paul pour voir triompher le seul grand projet d’avenir. Le 28 juin, votons l’union à Saint-Paul !"