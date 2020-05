Politique Giovanni Poire demande la réouverture des hôtels et restaurants Le conseiller départemental de St-Paul demande que les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration soient sauvés.

Pour Giovanni Poire, conseiller départemental de St-Paul, la situation est désastreuse dans son canton (Saint-Gilles, l’Hermitage, La Saline). Cette zone touristique est fortement touchée par le confinement et mettra longtemps à s’en remettre.



L’élu estime que l'échéance "possible" du 2 juin pour la réouverture des restaurants est trop lointaine, surtout si elle est prolongée. Selon lui, "le risque majeur est que beaucoup d’entreprises de ce secteur ne pourront pas survivre à cette période de fermeture de longue durée aux allures de cataclysme".



C’est pourquoi il souhaite sauver tous les établissements appréciés des Réunionnais en leur permettant d’ouvrir en respectant des mesures de précaution. De plus, il pense que La Réunion, de par son insularité et son nombre de malades bas, doit être testée comme département pilote du déconfinement. Nicolas Payet Lu 74 fois