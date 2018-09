Giovanni Poire appelle à voter pour Jean-Luc Poudroux

«Comme le rappelle l’adage, le 1er tour d’une élection c’est le choix du cœur et le 2ème, celui de la raison.



Oui, au premier tour de cette élection, j’ai soutenu Aurélien Centon, un militant associatif reconnu pour son action et qui méritait la confiance des Sainte-Pauloises et Saint-Paulois.



Je suis particulièrement fier du résultat qu’il a obtenu sur cette partie de la commune de Saint-Paul qui est aussi le canton où je suis élu.



Aurélien Centon n’accède malheureusement pas au deuxième tour.



C’est pourquoi en homme politique responsable, j’appelle les électeurs de mon canton, et plus largement ceux de la circonscription, à voter dimanche pour Jean-Luc Poudroux et Graziella Vergoz.



Oui, je leur apporte mon soutien total et entier dans cette élection capitale.



Jean Luc Poudroux a déjà démontré qu’il pouvait et savait défendre les grands dossiers de La Réunion lorsqu’il était Président du Conseil Général.



Je suis convaincu qu’il saura porter haut la parole des Réunionnaises et des Réunionnais.



A l'heure des menaces qui pèsent sur le budget dit « de transformation des Outre-mer » et qui font craindre des conséquences négatives pour l'économie et l'emploi à La Réunion, son expérience et sa connaissance des enjeux pour La Réunion nous sont sont plus que jamais utiles.



Je ne doute pas qu'il fera un excellent Député pour La Réunion ».