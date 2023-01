Communiqué Giovanni Payet : "Pour 2023 : Fraternité, générosité et simplicité"

Communiqué de Giovanni Payet, pour La Voix citoyenne - La Réunion : Par NP - Publié le Mardi 3 Janvier 2023 à 06:02

Pour 2023, nous souhaitons que la fraternité, la générosité et la simplicité accompagnent chacun d’entre nous au quotidien. C’est ainsi que les liens de notre société réunionnaise ne se déferont pas dans un contexte social et environnemental angoissant et offrant peu d’espoir. Nous adressons des vœux très chaleureux particulièrement aux citoyen.ne.s invisibles et oublié.e.s en situation de précarité quotidienne, d’exclusion et d’isolement.



En 2022, nous nous sommes rencontrés et nous avons travaillé ensemble à l’écriture d’un nouveau contrat social et écologique. L’aventure fut enthousiasmante et féconde. Elle nous a rassemblé.



En 2023, il y aura tant de choses à penser, à écrire, à créer pour que notre ville de Saint-Denis, soit citoyenne, accueillante, bienveillante et résolument tournée vers ce XXIème siècle en devenir et si incertain. De nombreuses initiatives naissent et se multiplient pour dessiner l’horizon d’une société inclusive et heureuse. Nous y contribuerons, à la place qui est la nôtre, sans perdre nos valeurs.



A La Voix citoyenne – La Réunion, nous continuerons, avec tou.te.s les citoyen.ne.s, à défendre et à faire évoluer ce contrat social et écologique qui respecte la Nature et l’Humanité.



Nous y mettrons tou.te.s du cœur, de l’ambition et de la passion. Nous tou.te.s, nous sommes prêt.e.s !

Nous tou.te.s, nous sommes engagé.e.s !



A vous habitant.e de Saint-Denis et de La Réunion, bonne, heureuse et joyeuse année 2023 !



Giovanni PAYET,

pour La Voix citoyenne - La Réunion