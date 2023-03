Communiqué Giovanni Payet : "Il est temps d’enterrer la réforme Borne"

Communiqué de Giovanni Payet, pour La Voix citoyenne - La Réunion :





Les chiffres sur l’emploi des séniors sont connus. En France, le taux d’emploi des 60-64 ans en deçà de la moyenne européenne (36 % vs 46 %). Par ailleurs, à 60 et 61 ans, une personne sur cinq est inactive avec une surreprésentation des femmes, des faibles niveaux de diplôme, d’individus en mauvaise santé, de personnes à faibles revenus. Le dernier rapport de l’Unedic est clair : plus on décale l’âge de la retraite, plus le nombre d’allocataires de plus de 60 ans augmente.



Aujourd’hui 7 mars, une mobilisation différente va se déployer sur notre île pour montrer au gouvernement notre refus collectif face à cette réforme injustifiée et injuste. Néanmoins, prenons garde à ne pas attiser les raisons de la colère. Et faisons preuve de mesure. Soyons dignes et responsables dans la défense de nos valeurs et du modèle de société que nous désirons. Montrons que nous sommes en mesure de construire un modèle de société différent, répondant à nos aspirations.



Une nouvelle fois, La Voix citoyenne – La Réunion demande qu’une vraie réforme systémique des retraites soit mise à l’ordre du jour du Conseil National de la Refondation. Le système des retraites nécessite un consensus accepté par tous, car il concerne toute la communauté nationale.

Par ailleurs, les métiers avec une pénibilité physique ou mentale doivent être mieux pris en compte dans le calcul de retraite.

Enfin pour les femmes, à la veille de la journée internationale des droits des femmes, nous souhaitons une meilleure prise en compte de leur carrière, qui est trop souvent fragmentée.



Il est temps d’enterrer la réforme Borne pour répondre aux grands enjeux de société :

- Adapter le marché du travail et de la formation au changement climatique ;

- Protéger et sécuriser l’entrée des jeunes sur le marché de travail ;

- Accompagner nos séniors et nos gramounes dans une vieillesse heureuse ;

- Lutter contre l’inflation alimentaire et énergétique qui frappe le porte-monnaie de nous tous.

Zordi kom domain, nou tout ansamb, nou tien bo, no larg pa

