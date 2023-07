Ginger Coconut élue Miss Pin-up Réunion 2023

Le communiqué:





C’est ce Dimanche 02 juillet, que l'île de La Réunion a accueilli avec enthousiasme la seconde édition de l'élection de Miss Pin-Up.

Un événement très attendu qui a mis en vedette quatre candidates talentueuses.

Au programme, trois shows comprenant à la fois un défilé, de la danse et un spectacle unique conçu par les candidates spécialement pour l’occasion.



La victoire revient finalement à « Ginger Coconut » aussi connu sous le nom de Christy Finot !



L’essence de cet événement est de permettre aux participantes de révéler leur personnalité et leur style. C’est l’ensemble de ces différentes représentations qui ont permis au jury d’élire la nouvelle Miss Pin Up réunionnaise 2023.



Les candidates ont impressionné l’ensemble du public avec des productions novatrices, reflétant leur originalité et leur passion pour l'univers Pin-Up.



Tout au long de cette soirée, Ginger Coconut a su se montrer audacieuse et promouvoir sa vision de la Pin-Up moderne : « une femme à la fois confiante, forte et affirmée ».



Cette belle victoire la mènera, le 28 octobre prochain en hexagone pour l’élection nationale où elle mettra en avant les couleurs de notre île.

Là encore, elle devra préparer une chorégraphie créative afin de porter haut les charmes de notre région !



Les organisateurs de l'événement tiennent à remercier chaleureusement toutes les candidates pour leur participation et leur engagement exceptionnel. L'élection de Miss Pin-Up a été une célébration inoubliable du style et du charme intemporel des femmes Pin-Up.



Le Comité Miss Pin-Up Île de La Réunion tient à remercier également les differents partenaires et intervenants locaux ayant encouragé et soutenu cet événement singulier. Un remerciement tout particulier au magasin PoupouPidou, principal sponsor de l’événement et également aux membres du

Jury.

Ce fut une aventure remplie d’émotions et de défis qu’elles ont toutes su relever avec brio. Pour celles

qui souhaiteraient leur succéder, les pré-sélections pour l’an prochain seront lancées en novembre

cette année !

Rendez-vous donc sur la page Facebook du Comité Miss Pin-Up Île de La Réunion et PoupouPidou pour

ne rien manquer !