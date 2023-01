A la Une . Gina Lollobrigida, légende du cinéma italien, s'éteint à 95 ans

Cette star incontournable du cinéma italien s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Elle a laissé derrière elle un héritage cinématographique impressionnant, qui a marqué l'histoire du cinéma italien pendant plus d'un demi-siècle. Par JC Robert - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 16:58





Malgré sa carrière cinématographique florissante, Gina Lollobrigida n'a pas limité ses talents à l'écran. Elle était également passionnée de photographie et de sculpture, et s'est consacrée entièrement à ces activités dans les années 1980. Elle était également engagée dans la vie politique et avait tenté de briguer un siège au Sénat italien lors des dernières élections, sans succès.



Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, Gina Lollobrigida a fait ses débuts dans le monde du cinéma en 1952, dans le film français "Fanfan la Tulipe", aux côtés de Gérard Philipe. Ce rôle lui a permis de se faire connaître du grand public et de devenir rapidement une star. Au fil des ans, elle a joué aux côtés de certains des plus grands acteurs de son époque, tels que Frank Sinatra, Sean Connery, Marcello Mastroianni et Humphrey Bogart. Elle a tourné jusqu'en 1962 aux Etats-Unis, avant de rentrer en Italie.Malgré sa carrière cinématographique florissante, Gina Lollobrigida n'a pas limité ses talents à l'écran. Elle était également passionnée de photographie et de sculpture, et s'est consacrée entièrement à ces activités dans les années 1980. Elle était également engagée dans la vie politique et avait tenté de briguer un siège au Sénat italien lors des dernières élections, sans succès.Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a rendu hommage à l'actrice en tweetant : "Adieu à une diva du grand écran, protagoniste de plus d'un demi-siècle d'histoire du cinéma italien. Son charme est éternel. Ciao Lollo".