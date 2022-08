A la Une . Gims interprète l'un des hymnes de la Coupe du monde 2022

​Le rappeur Gims sera l'un des interprètes de l'une des deux chansons officielles de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Par LG - Publié le Samedi 20 Août 2022 à 14:47





Cinq jours après la diffusion d'un "teaser" dévoilant les premières notes du tube, la chanson et le clip ont été dévoilés entièrement ce samedi sur Youtube par la Fédération internationale de football. Le rappeur d'origine congolaise Gims offre au public, en duo avec le chanteur portoricain Ozuna, une chanson invitant à la fête.



La compétition compte déjà un hymne officiel, «



Découvrez le clip La chanson s'appelle « Arhabo », elle mêle français, espagnol, arabe et anglais et devrait faire danser la planète foot en novembre prochain au début de la Coupe du monde.Cinq jours après la diffusion d'un "teaser" dévoilant les premières notes du tube, la chanson et le clip ont été dévoilés entièrement ce samedi sur Youtube par la Fédération internationale de football. Le rappeur d'origine congolaise Gims offre au public, en duo avec le chanteur portoricain Ozuna, une chanson invitant à la fête.La compétition compte déjà un hymne officiel, « Hayya Hayya (Better Together) », diffusé en avril. Cette chanson est interprétée par la chanteuse américaine Trinidad Cardona, le Nigériano-Américain Davido et la Qatarienne Aisha dont le pays sera l'hôte de la Coupe du monde de la FIFA du 20 novembre au 18 décembre,

• Qui dit coupe du monde, dit hymne officiel ! @ozuna & @GIMS chanteront l'hymne officiel pour la coupe du monde de football qui se tiendra au Qatar 🇶🇦 🏆 Le titre s'appelle " ARHABO" 🇫🇷🇵🇷🔜 pic.twitter.com/ZpQkHFETBN — Reggaeton_Off (@OffReggaeton) August 16, 2022