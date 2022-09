Gillot : les passagers vers Paris se font griller la priorité

Faux départ pour les passagers des vols Corsair et Air Austral qui s’apprêtent à s’envoler pour Paris Orly et Paris CDG ce jeudi soir à l’aéroport Roland Garros. Alors qu’ils étaient en zone de contrôle de sûreté assuré par les agents de sûreté aéroportuaire et le Poste d’Inspection aux Frontières, les passagers ont été priés de stopper tout le "checking" et de ne plus bouger.



"Notre enfant était en zone d'embarquement lorsqu'on lui a demandé de…s’assoir", indiquent des parents accompagnateurs qui déplorent le manque d'information dans l'aérogare. Un manque d'information qui a donc laissé imaginer les pires scénarios en termes de sécurité. Dans le même temps, la zone duty free a été évacuée, pour en rajouter un peu plus au stress de la situation où "personne n'était au courant de ce qui se passait."



Renseignements pris, ce n’est pas un problème technique survenu sur l’un ou l’autre des avions ni un problème de sécurité qui est à l’origine de ce retard à l’allumage mais, comme nous l’indique une compagnie aérienne, un « croisement de flux de passagers » qui ne s’est pas déroulé de façon optimale. Même si l'aéroport ne traverse pas une période de pointe en ce moment, quatre atterrissages et cinq départs étaient programmés ce jeudi entre 18 heures et 22 heures à Gillot.



Les passagers priés de patienter vont pouvoir décoller avec 1H30 de retard.