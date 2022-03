A la Une . Gillot : Une mule interceptée avec 433g de cocaïne pure à 80%

L'audience de comparution immédiate de ce lundi avait à débattre du sort de deux jeunes majeurs de 20 ans dans le cadre d'un transport de cocaïne en provenance de métropole. Ce phénomène, qui s'était beaucoup calmé avec les restrictions Covid, a repris de plus belle. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 16:01

Deux jeunes majeurs de 21 ans, en provenance de la métropole, se sont faits intercepter par les douanes de l'aéroport Rolland Garros, l'un en possession de 433 grammes de cocaïne, l'autre étant suspecté de complicité. Complètement perdus lors de l'audience, ils ont tous deux fait droit à une demande de délai pour préparer leur défense sur les conseils avisés de leurs avocats.



Sans grande surprise, la procureure de la République a demandé à ce qu'ils soient tous deux maintenus en détention dans l'attente de la prochaine audience. Elle a, entre autres, argumenté l'absence de garanties de représentation, mais également pointé les risques de concertation. Les deux jeunes majeurs ont gardé le silence durant toute la durée de la garde à vue par peur de représailles.



Le transporteur avait ingéré des capsules remplies de cocaïne pure à 80% indique le parquet, qui estime qu'elle peut être coupée 10 fois. Le billet d'avion du second qui l'accompagnait a été acheté avec la même carte bancaire que la mule. L'accompagnateur est en récidive. Il a écopé de 15 mois de prison ferme en métropole pour avoir transporté 1,5 kg de cocaïne. Alors que tous deux sont arrivés avec un billet simple, le bagage de la mule a réagi au détecteur de stupéfiants.



La prochaine audience aura lieu le 6 avril prochain.



Regis Labrousse