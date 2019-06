Gillot: Trois jeunes femmes arrêtées, de la résine de cannabis et de l'ecstasy dans leurs bagages

Les douaniers de l’aéroport de Roland Garros ont, hier matin, arrêté trois jeunes femmes en provenance de Paris. Dans leurs bagages: 30kg de résine de cannabis et 2700 cachets d’ecstasy. La valeur de la marchandise a été estimée à 200 000 euros, estime la presse écrite.



Les trois "mules" ont été placées en garde à vue au commissariat de Malartic et pourraient être jugées en comparution immédiate, risquant de lourdes peines. Selon les informations du Quotidien, les trois jeunes femmes âgées de 18 et 19 ans viendraient du même quartier mais assurent ne pas se connaitre.