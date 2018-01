Gillot : L'activité aérienne reprend ce vendredi

L’aéroport Roland Garros informe le public que les opérations aériennes reprendront à compter de la journée du Vendredi 19 janvier 2018.



L’accès aux zones d’enregistrement ne sera autorisé qu’aux seuls passagers à partir de 08h00 et il est recommandé aux voyageurs de consulter leur compagnie aérienne pour les horaires de départ ou les sites internet de l’aéroport et des médias locaux.



Concernant les vols Air France des 18 janvier et 19 janvier, les vols prévus le 18 janvier sont modifiés comme suit :

L'arrivée du vol AF642 est reportée au 19 janvier --> Vol AF4190 arrivée à 9h30.

Le départ du vol AF671 est reporté au 19 janvier --> Vol AF671A, départ à 11h45. Début d'enregistrement à 8h00, fin d'enregistrement à 10h45.



19 Janvier :

AF642 arrivée à la Réunion à 10h45 (pas de modification)

AF671 départ de la Réunion à 21h45 (pas de modification)



Concernant Corsair, le vol SS911 au départ de l’île de la Réunion, initialement programmé ce jeudi 18 janvier à 22h30, est reporté au vendredi 19 janvier à 12h00. L’arrivée est prévue à Paris-Orly le même jour à 20h25. Les clients de la compagnie sont invités à se présenter à l’aéroport, le 19 janvier dès 08h00 pour procéder aux formalités d’enregistrement. Fermeture des comptoirs à 11h00.